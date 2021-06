Literarische Spaziergänge - Heuss und Pfau

Auf einem literarischen Spaziergang rund um das Heilbronner Literaturhaus im Trappenseeschlösschen lassen Heiko Kusiek (Moderation) und Götz Schneyder (Rezitation) das Leben Pfaus Revue passieren und dabei Theodor Heuss, Berthold Auerbach, Justinus Kerner und andere zu Wort kommen.

Am 25. August 1821 wurde der Schriftsteller und Revolutionär Ludwig Pfau in Heilbronn geboren, wo er auch zur Schule ging und in die elterliche Gärtnerei eintrat, bevor er den Weg in die Literatur und in die Politik einschlug.

Eine Veranstaltung des Literaturhauses Heilbronn, der VHS Heilbronn und des Theodor-Heuss-Museums in Brackenheim in Kooperation mit den Literatur-Spaziergängen Hahn, Kusiek und Laing.

