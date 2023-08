Kulinarischer Abendspaziergang

Erleben Sie am Mittwoch, 20. September 2023 einen Abendspaziergang auf Spuren von Salz, Sole und Bier.

Hören Sie wahre und kuriose Geschichten aus Bad Rappenau und Geschichten von Dr.Othmar Meisinger, Ehrenbürger der Stadt(unteranderem wird geklärt, warum man mit Milchkannen nicht zum Rathaus kommen durfte). Kosten Sie dazu Leckereien aus Rappenaus historischen Gasthäusern.

Treffpunkt für den Rundgang mit Archivarin Regina Thies und dem Vorsitzenden desHeimat-und Museumsvereins, Erich Schuh, ist am 20.09. um 17.00 Uhr beim „AltenRathaus“ in der Heinsheimer Straße 1. Abschluss ist beim Bohrhausmagazin am Salinengelände. Der Rundgang dauert ca. 3 Stunden.

Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung bis 12.09. beim Stadtarchiv erforderlich: Tel. 07264/922-172 (nur mittwochs u. donnerstags) oder per E-Mail:r egina.thies@badrappenau.de.