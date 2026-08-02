Literarischer Park-Spaziergang mit Rainer Appel

Begeben Sie sich, im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage, auf einen literarischen Park-Spaziergang berühmter Autoren die in Bad Mergentheim zur Kur waren und unsere Stadt literarisch verewigt haben.

Dichter auf Kur! Eduard Mörike kam 1837 nach Mergentheim – als Kurgast. Ihm gefiel es so gut, dass er später hierher umzog. Hans Fallada reiste 1938 im eigenen Automobil an, samt seiner Frau, die ein Gallenleiden plagte. Ihr Leidensgenosse Martin Walser konnte nur kurzzeitige Erfolge vermelden. Und während Eugen Roth sich Anfang der 60er in der Kurstadt pudelwohl fühlte, hat Max Frisch es keinen ganzen Tag ausgehalten …

Ob sie nur kurz hier waren oder länger, geschrieben haben diese berühmten Autoren (tatsächlich nur Männer!) alle über ihre Zeit in Mergentheim. Was sie erlebt haben, erfahren Sie bei einem Spaziergang durch den Schloss- und Kurpark mit dem Würzburger Schauspieler Rainer Appel. Er erzählt von den Malaisen der Dichter, von deren teils heiteren Aufenthalten in den Sanatorien – und er lässt sie vor allem selbst zu Wort kommen.

Treffpunkt ist im Inneren Schlosshof; von dort geht es über Mondhäuschen, Musikpavillon und Gradierpavillon bis zum Rosengarten – auch bei Regen!

In Kooperation mit der Arbeitsstelle literarischer Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg.