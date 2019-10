Literarisches Duett

Ein Leben ohne Bücher? Das können sich Bernd Muckenfuß und Günter Klein nicht vorstellen. Beide lieben Bücher und das Lesen und sprechen gerne darüber. Sie stellen Entdeckungen des Lesejahres 2019 vor und bewerten jeweils den Titel des anderen. Mal einmütig, mal kontrovers, denn Lesevorlieben sind ja bekanntlich unterschiedlich.

Die Buchabteilung der Fa. Stegmaier am Stadtplatz bietet die vorgestellten Titel am Büchertisch an.

Musikalisch begleitet werden die Buchgespräche von "Bird's Eye Cue" mit Jürgen Durst und Stefanie Peyk.