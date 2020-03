LiteraTour-Vor Ort - Das Beste von der Kräuterhexe

Seit 1996 hat Gabriele Bickel im Klosterhof Maulbronn einen kleinen Laden. Hier präsentiert sie das Thema „Kräuter“ in klösterlicher Umgebung, auch aus historischer Sichtweise. In Hasselbach schildert Frau Bickel, dass eine moderne Kräuterhexe noch genau so wie früher arbeitet, wenn es darum geht Kräuter anzubauen, zu sammeln und zu verarbeiten. Und erzählt, welches Kraut wogegen gewachsen ist.