Literatur bildet - bildet Literatur? - Podiumsdiskussion

Die Podiumsdiskussion im Rahmen der Bildungsinitiative des Deutschen Literaturarchivs nimmt die Kernkompetenzen des Schulfachs Deutsch in den Fokus: Theresa Schopper und Sandra Richter diskutieren mit Gästen die großen Herausforderungen der Bildungslandschaft in Deutschland und eine ihrer Grundlagen – die Lese- und Medienkompetenz. Welche Sprache sprechen wir in Zeiten des Internet, gibt es überhaupt noch so etwas wie Stilempfinden und sprachliche Sensibilität? Wie lernen Schülerinnen und Schüler dennoch lesen und was sollten sie lesen? Ist Künstliche Intelligenz dem Lesen und Schreiben hinderlich oder kann sie beides unterstützen? Nicht zuletzt soll auch die Frage, welche Rolle Archive in dieser Diskussion spielen können, Gegenstand der geplanten Debatte sein.

Die Diskussion bildet den zweiten Teil der Bildungsinitiative des DLA: Im Februar 2024 gab es als Auftakt bereits 10 Workshops mit Schulklassen zu den Themen ›Exil der 1930er/40er-Jahre‹ und ›Antisemitismus.‹ Diese und weitere Projekte und Podiumsdiskussionen des DLA wollen künftig wichtige Impulse für die aktuelle Bildungsdebatte geben.

Moderation: Sandra Richter