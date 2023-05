Literatur im Kontext: Martin Mosebach

In der Veranstaltungsreihe Literatur im Kontext betrachtet die Stadtbibliothek Reutlingen gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern zeitgenössische Literatur aus einer Reutlinger Perspektive.

Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer auf ihrem Landsitz in der Provence. Da entzündet sich ein Ehestreit an Taube und Wildente, einem Stillleben aus dem 19. Jahrhundert. Was hat es mit dem zinnoberroten Punkt in seinem Zentrum auf sich, macht der es nicht zu einem modernen Meisterwerk?

Martin Mosebach, Spiegelbestsellerautor und Büchner-Preisträger stellt im Gespräch mit Johannes Krause-Schenk (Stellv. Leiter Kunstmuseum Reutlingen) seinen aktuellen Roman Taube und Wildente vor.

Eine Kooperation der Stadtbibliothek Reutlingen mit dem Kunstmuseum Reutlingen.

Mit freundlicher Unterstützung durch die Stiftung Volksbildung