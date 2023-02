Literatur im Schloss: Ein Abend für Wilhelm Genazino

Wilhelm Genazino war im Jahr 2006 einer der ersten Gäste der noch jungen Reihe "Literatur im Schloss". 2016 kam er ein letztes Mal nach Bad Mergentheim, damals mit seinem Roman "Außer uns spricht niemand über uns".

Es gibt wohl keinen anderen Autor, der die "Gesamtmerkwürdigkeit des Lebens" mit so feiner Komik zu poetisieren im Stande ist; der Gefühle der Scham und des Unbehagens so präzise und unerbittlich erfasst und ihnen zugleich eine melancholische Heiterkeit verleiht; bei dem hellsichtige Beobachtungen des Nebensächlichen unversehens in eine Reflexion über das Allgemeinste übergehen können. Wer Wilhelm Genazinos Bücher liest – "Ein Regenschirm für diesen Tag", "Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman" oder "Die Liebesblödigkeit" – geht mit einem anderen, wacheren Blick durch die Welt. Er ist der große Wahrnehmungskünstler der Gegenwartsliteratur. 2018 ist er gestorben.

80 Jahre alt wäre Wilhelm Genazino am 22. Januar geworden. Aus diesem Anlass widmen 20 literarische Orte in der ganzen Republik dem Schriftsteller einen Gedenkabend: Bei diesem von Ulrich Rüdenauer initiierten städteübergreifenden Genazino-Festival sind im Frühjahr 2023 unter anderem die Literaturhäuser Frankfurt, Köln, Stuttgart und Hamburg dabei, das Literarische Colloquium Berlin, die Bayerische Akademie der Schönen Künste in München und das Festival lesen.hören in Mannheim – Genazinos Geburtsstadt.

Natürlich ist auch "Literatur im Schloss" mit von der Partie. Und das mit wunderbaren Gästen: Der bekannte Schauspieler und großartige Rezitator Thomas Sarbacher liest Passagen aus den Romanen und Essays. Die Literaturkritikerin und MDR-Kulturredakteurin Katrin Schumacher, die 2016 die Veranstaltung von Wilhelm Genazino in Bad Mergentheim moderiert hat, unterhält sich mit Anja Hirsch und Jan Bürger über Leben und Werk des Büchner-Preisträgers. Anja Hirsch, Literaturwissenschaftlerin und Autorin ("Was von Dora blieb"), promovierte über Wilhelm Genazino und hat viele Gespräche mit ihm geführt. Jan Bürger betreut im Deutschen Literaturarchiv Marbach den Nachlass des Autors.

Zum 80. Geburtstag erscheint, herausgegeben von Jan Bürger und Friedhelm Marx, der Band "Der Traum des Beobachters", die Werktagebücher Genazinos mit Aufzeichnungen von 1972 bis 2018. Man darf sich also auf einen feierlichen, vielseitigen und höchst anregenden Geburtstagsabend freuen.