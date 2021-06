Literatur im Schloss: Bettina Baltschev

Bettina Baltschev wandelt "Am Rande der Glückseligkeit" über die Strände Europas

„So weit das Auge reicht.“ An einem Nordseestrand – auf Schiermonnikoog vielleicht – muss die Redewendung entstanden sein, so weiß, weit und leer liegt er da, ein magisches, manchmal unheimliches Niemandsland, wo Land und Meer ineinander übergehen. Hier beginnt Bettina Baltschev ihre Reise zu den Stränden Europas, an die Ränder unseres Kontinents. Von acht Stränden in acht Ländern aus unternimmt sie Exkursionen in die Gegenwart und die Geschichte eines Sehnsuchtsortes, der manchen letzte Zuflucht ist. Sie macht Ausflüge zu Literatinnen und Künstlern, die sich vom seltsamen Zauber des Strandes haben inspirieren lassen, beobachtet die immer neuen Landschaften und die Menschen darin und erzählt mal heiter, mal bewegend, immer leicht und elegant von wahren und fiktiven, glücklichen und tragischen Schicksalen am Strand. Am Rande unserer Welt. „Am Rande der Glückseligkeit“ (Berenberg Verlag).

Das Coverfoto dieses Buches stammt übrigens von keinem geringeren als Uwe Weil – den die Gäste von „Literatur im Schloss“ als unseren „Hausfotografen“ kennen.

Bettina Baltschev, geboren 1973 in Berlin, studierte Kulturwissenschaften, Journalistik und Philosophie in Leipzig und Groningen. Sie ist Geschäftsführerin des Sächsischen Literaturrats, Autorin und Redakteurin beim MDR und pendelt zwischen Leipzig und ihrer zweiten Heimat Amsterdam. 2016 erschien ihr hochgelobter Essay „Hölle und Paradies. Amsterdam, Querido und die deutsche Exilliteratur“, den sie seinerzeit in der Buchhandlung Moritz und Lux vorgestellt hat.

Falls es das Infektionsgeschehen zulässt, findet im Anschluss noch eine Klanggarten-Strandparty mit Meeres- und Strandmusik statt.

Moderation: Beatrice Faßbender, Übersetzerin, Redakteurin, Hörfunkautorin, Lektorin