Literatur im Turm - Über den Dingen

Drei Abende über die Dächer steigen und aus dem Alltag treten. Die neue Literaturreihe schafft Raum für Textgenuss und Auseinandersetzung. In minimalistischer Szenerie bei weit gehendem Verzicht auf Technik gibt es sozusagen “Literatur unplugged”:

Nur die Stimmen der Sprechkünstler*innen, die Konzentration auf die Werke und ab und an ein Song. Danach ist Zeit, um bei einem Getränk mit Autor*innen, Künstler*innen und den anderen Gästen in den Austausch zu kommen. Nach Luke Wilkins und Julia Stanoeva lesen an diesem dritten und letzten Abend Jungautor*innen des Literaturhauses Texte, die sie für den Abend zu »Über den Dingen« geschrieben haben

In Kooperation mit kreuz&quer, Evangelische Jugend Stuttgart und B27 (das Programm des Evang. Kreisbildungswerks für junge Erwachsene)

Außer Haus! Turmzimmer der Stiftskirche, Stiftsstraße 12, Stuttgart