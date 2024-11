Literatur live: „Was wir ihnen antun" - Arttu Tuominen

In Kooperation mit der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft.

Tickets gibt es in der Stadtbibliothek und Tourist Information (nur vor Ort). Vorverkauf startet in Kürze!!

Kriminalroman. Ein Spannungsroman aus Finnland, der einem lange in Erinnerung bleibt.

Arttu Tuominen präsentiert in Begleitung der Übersetzerin Anke Michler-Janhunen seinen Krimi ›Was wir ihnen antun‹, der in Deutschland im Oktober 2024 erscheint. Im vierten Band der River-Delta-Reihe ermittelt Kommissarin Linda Toivonen im Fall einer getöteten Schülerin: Als die 13-jährige Laura von ihrer Mutter als vermisst gemeldet wird, geht die Polizei zunächst davon aus, dass die Jugendliche von zu Hause weglaufen ist. Die Ermittler sind jedoch alarmiert, als sie in ihrem Computer Nachrichten von einem geheimnisvollen „Peter Pan“

entdecken. Kurz darauf herrscht schreckliche Gewissheit: Das Mädchen wird tot aufgefunden.

Arttu Tuominen, geboren 1981 in Pori/Finnland, wurde für sein Krimidebüt ›Was wir verschweigen‹ in Finnland und international ausgezeichnet und stand damit auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. ›Was wir nie verzeihen‹ war als „Bester nordischer Krimi 2021“ nominiert, und Arttu Tuominen hat sich damit endgültig als hervorragende neue Stimme in der Nordic-Noir-Literatur etabliert. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Küstenstadt Pori, in Mittelfinnland, dem Schauplatz seiner Krimireihe. Der Autor arbeitet auch als Ingenieur für Umwelttechnik.