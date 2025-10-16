Literatur live: Comburg Stipendiat Matthias Nawrat liest seine Gedichte. Musik: Henry Mex

Goethe Pub Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall

Comburgstipendiat Matthias Nawrat liest aus dem Gedichtband "Gebete für meine Vorfahren".

Mit dem Gedichtband Gebete für meine Vorfahren stellt sich Matthias Nawrat erstmals als Dichter vor. Seine Gedichte sprechen von den Vergessenen der Geschichte und von denjenigen unserer Zeit. Sie sind konkret verortet in Berlin, Opole, Hyderabad oder Kabul. Sie sind Fahrten durch Landschaften und das in ihnen verborgene Wissen. Sie handeln von einer Kindheit in Polen, von Flucht und von Heimatlosigkeit. Sie befragen die europäische Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts und die der globalisierten Gegenwart.

Musikalische Begleitung: Henry Mex (Kontrabass)

