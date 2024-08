Literatur live: "Der Freiheit eine Gasse"

Ein Abend mit Yevgenia Belorusets und Alexander Estis. Moderation: Ronya Othmann.

Im Rahmen des Literatursommer Baden-Württemberg 2024: Der Freiheit eine Gasse! - Literatur und Demokratie

Welche Bedeutung hat die Literatur für unser Verständnis von Freiheit, unsere politischen Werte und das demokratische Leben? Dieser Frage stellt sich der Literatursommer 2024 mit dem Themenschwerpunkt Literatur und Demokratie. Im Fokus steht dabei das Wechselverhältnis zwischen einzelnen Autorinnen und Autoren, ihren Werken sowie gesellschaftspolitischen Entwicklungen.

Es beteiligen sich das Literaturhaus Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Freiburg, dem Literaturhaus Heilbronn, dem Literaturbüro Ladenburg und Kulturbüro Schwäbisch Hall. Auf Plakate gedruckte Parolen in den Straßen von Stuttgart, Freiburg, Heilbronn, Ladenburg und Schwäbisch Hall, begleitet von »Sitzungstagen« mit Plädoyers und Debatten. Wir wollen mit jungen Autor:innen über die Zukunft unseres Zusammenlebens, um über Freiheit und Demokratie ins Gespräch kommen.

In Schwäbisch Hall wirken mit:

Yevgenia Belorusets, 1980 geboren, ist Fotografin, Künstlerin und Schriftstellerin. Sie lebt abwechselnd in Kiew und Berlin und beschäftigt sich mit den Schnittstellen von Kunst, Medien und Gesellschaft. Belorusets engagiert sich in einer Reihe kultureller und politischer Initiativen. Bücher: Anfang des Krieges, Tagebücher aus Kiew, Glückliche Fälle, Über das moderne Leben der Tiere. 2023 erhielt sie den Preis Frauen Europas.

Alexander Estis ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1986 in einer jüdischen Künstlerfamilie in Moskau geboren; 1996 Übersiedlung nach Hamburg Studiums in deutscher und lateinischer Philologie. Dozent für deutsche Sprache und Literatur an Universitäten. Lebt in Aarau (Schweiz). 2022 erschien sein sechstes Buch FLUCHTEN. Beiträge in Anthologien und Zeitschriften. Essays, Glossen und Kolumnen für FAZ, NZZ, SZ, ZEIT u.a. Radiobeiträge für Deutschlandfunk Kultur. Übersetzer von Lyrik und Prosa aus dem Russischen und Lateinischen. Er war u.a. Stadtschreiber in Heilbronn und wurde mit dem Kurt-Tucholsky-Preis ausgezeichnet.

Ronya Othmann 1993 als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-jesidischen Vaters in München geboren. Sie schreibt Lyrik,Prosa,Essayund journalistisch. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt sie die Kolumne Import Export.Ronya Othmann schreibt über deutsche Außenpolitik im Nahen Osten, den Genozid an den Ezîden, Trauma, Flucht, Migration, kurdische Themen, queere Themen, Rassismus, Gewalt und Diskriminierung.