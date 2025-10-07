Literatur live: Ein Abend mit Comburgstipendiat Matthias Nawrat - "Über allem ein weiter Himmel"

Preisverleihung durch Oberbürgermeister Daniel Bullinger.

Lesung und Gespräch mit Comburgstipendiat Matthias Nawrat

Moderation: Irene Ferchl, Kulturjournalistin.

Der Schriftsteller Matthias Nawrat erhält das Comburg-Stipendium Schwäbisch Hall für das Jahr 2025. "Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung auf die Comburg. Was für eine Ehre. Und sie kommt wie gerufen: Ich brauche zurzeit einen Rückzugsort, an dem ich mich voll und ganz auf den Roman konzentrieren kann, an dem ich gerade arbeite. Großartig!," antwortet Matthias Nawrat auf die Nachricht der Kulturbeauftragten Ute Christine Berger, dass er die Jury des Comburg-Stipendiums mit seinen Texten überzeugt hat. Im Oktober 2025 ist der Autor in der beeindruckenden Klosteranlage Comburg in Schwäbisch Hall zu Gast und nimmt den Preis von 5.000 Euro entgegen.

Matthias Nawrat wurde 1979 in Opole/Polen geboren und emigrierte mit seiner Familie 1989 nach Bamberg in Oberfranken. Er studierte Biologie in Heidelberg und Freiburg im Breisgau, danach literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Er arbeitete als freier Wissenschaftsjournalist und lebt seit 2012 als freier Schriftsteller in Berlin. Matthias Nawrat veröffentlichte Erzählungen, Essays, Auszüge aus seinem Tagebuch und die Romane „Wir zwei allein“ (2012), „Unternehmer“ (2014) „Die vielen Tode unseres Opas Jurek“ (2015), „Der traurige Gast“ (2019) sowie „Reise nach Maine“ (2021). 2022 erschien sein erster Gedichtband „Gebete für meine Vorfahren“. 2024 erschien sein neuestes Buch, der Reiseessay-Band „Über allem ein weiter Himmel – Nachrichten aus Europa“ im Rowohlt Verlag.

Für seine Bücher erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis der Europäischen Union 2020 und den Fontane-Literaturpreis der Stadt Neuruppin und des Landes Brandenburg 2023. Er veröffentlichte Beiträge zu aktuellen Themen bei Zeit Online, SZ Online oder in der Berliner Zeitung und unterrichtet an Universitäten sowie in verschiedenen Projekten literarisches Schreiben für Erwachsene und Jugendliche.

Das ehemalige Benediktinerkloster Comburg ist heute Außenstelle des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung des Landes Baden-Württemberg mit einem umfassenden Kursangebot vor allem für Führungskräfte an Schulen. Die Comburg stellt für das Stipendium die Unterkunft zur Verfügung, die Stadt Schwäbisch Hall stiftet das Preisgeld von 5.000 Euro.

Am Dienstag, 7. Oktober 2025 um 19 Uhr wird Matthias Nawrat bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Hospitalkirche von Oberbürgermeister Daniel Bullinger die Preisurkunde entgegen nehmen. Der Comburgstipendiat wird anschließend im Gespräch mit Jurymitglied und Kulturjournalistin Irene Ferchl unter anderem sein neuestes Buch vorstellen. Ticketreservierungen sind in der Buchhandlung Osiander erhältlich. Eine weitere Veranstaltung bei der die Gedichte des Autors im Mittelpunkt stehen mit ist in Planung.