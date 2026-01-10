Literatur live: Ein Abend mit der Comburgstipendiatin Verena Keßler - Preisverleihung und Lesung

Verena Keßler wird bei dieser öffentlichen Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Literatur live“ in der Hospitalkirche von Bürgermeister Marcel Miara die Preisurkunde entgegen nehmen.

Die Comburgstipendiatin wird anschließend in Lesung und Gespräch mit Moderatorin Rebecca Salentin unter anderem ihr neuestes Buch "Gym" vorstellen.

Die Schriftstellerin Verena Keßler erhält das Comburg-Stipendium Schwäbisch Hall für das Jahr 2026.

"Ich freue mich sehr über diese schöne Überraschung und bin schon gespannt auf die Zeit auf der Comburg! Wenn es gut läuft, bin ich bis dahin mitten im nächsten Romanprojekt und kann die Ruhe hoffentlich gut zum Schreiben nutzen" schreibt Verena Keßler auf die Nachricht der Kulturbeauftragten Ute Christine Berger, dass sie die Jury des Comburg-Stipendiums mit ihren Büchern überzeugt hat. Ab Ende September 2026 ist die Autorin in der beeindruckenden Klosteranlage Comburg in Schwäbisch Hall zu Gast und nimmt den Preis von 5.000 Euro entgegen.

Verena Keßler wurde 1988 in Hamburg geboren. Sie studierte Literatur und Linguistik an der H umboldt Universität zu Berlin und anschließend literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, wo sie auch lebt. Ihr Debütroman „Die Gespenster von Demmin“ verknüpft die bedrückende Geschichte des Demminer Massensuizids am Ende des Zweiten Weltkriegs mit einer Coming-Of-Age-Erzählung während ihr Roman „Eva“ sich moralischen Fragen rund um das Thema des Kinderkriegens im Angesicht der Klimakatastrophe widmet. Beide Bücher erhielten Auszeichnungen und wurden in mehrere Sprachen übersetzt. „Gym“ heißt Verena Keßlers neuester Roman, dessen Schauplatz ein Fitnessstudio ist.