Literatur live: Ewald Arenz "Zwei Leben" mit Musik von Antonia Hausmann

Eine Kooperation zum Jubiläum 60 Jahre Goethe-Institut Schwäbisch Hall.

Musikalische Begleitung: Antonia Hausmann Posaune.

›Zwei Leben‹ ist der neue Roman von Ewald Arenz. 1971 in einem Dorf in Süddeutschland: Nach einer Schneiderlehre in der Stadt kehrt die 20-jährige Roberta auf den Hof ihrer Eltern zurück. Sie träumt davon, eigene Kleider zu entwerfen, zugleich liebt sie den Hof und die Arbeit in der Natur. Und sie liebt Wilhelm, den Pfarrerssohn. Dessen Mutter Gertrud hasst im Gegensatz zu Roberta das Landleben. Beide Frauen werden schwanger. Dann geschieht ein tragisches Unglück…

Ewald Arenz, 1965 in Nürnberg geboren, studierte englische und amerikanische Literatur und Geschichte. Er ist Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg lebt bei Fürth. Seine Romane (u.a. ›Alte Sorten‹, ›Der große Sommer‹, ›Die Liebe an miesen Tagen‹) und Theaterstücke erhielten zahlreiche Preise.

Die Leipziger Jazzmusikerin Antonia Hausmann leitete mehrfach die Haller Bigband und trat in Hall auch mit ihrem eigenen Quartett auf.