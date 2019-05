Lyrik mit Dorothea Franck und Ilma Rakusa

Dorothea Franck, Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, geboren in Schwäbisch Hall, promovierte an der Universität Amsterdam und unterrichtete dort Stilwissenschaft, Poetik und Rhetorik. Jetzt wohnhaft in Bern. Sie ist Moderatorin der Gesprächsserie FORMAT:LYRIK.Dichtung, insbesondere die Lyrik, ist für sie kein sprachlicher Luxus sondern die Stammzelle und Wunderkammer der Sprache, - Manifestation von sinnlicher Intelligenz und existentieller Reflexion zugleich. Poesie ist wenn „die Sprache spricht“. Die lyrische Sprache gilt als unübersetzbar – und dennoch gibt es großartige Übersetzungen großer Dichtung. Meistens stammen sie von Dichtern. Kein Wunder: jede adäquate Gedichtübersetzung ist eine Nachdichtung, eine Dichtung eigener Art.Dorothea Franck wird Fragen rund um dieses Thema mit Ilma Rakusa erörtern.Ilma Rakusa wurde am 2. Januar 1946 als Tochter eines Slowenen und einer Ungarin in Rimavská Sobota (Slowakei) geboren. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie in Budapest, Ljubljana und Triest. 1951 übersiedelte sie mit den Eltern nach Zürich. Von 1965 bis 1971 studierte sie Slawistik und Romanistik in Zürich, Paris und St.Petersburg. Ihre Dissertation "Studien zum Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur" erschien 1973. 1977 debütierte sie mit der Gedichtsammlung "Wie Winter". Seither sind zahlreiche Lyrik-, Erzähl- und Essaybände erschienen.Ilma Rakusa übersetzt aus dem Russischen, Serbokroatischen, Ungarischen und Französischen. Als Publizistin (Neue Zürcher Zeitung, Die Zeit) und als Lehrbeauftragte setzt sie sich für die Vermittlung osteuropäischer Literaturen ein. Ihre Arbeit wurde mit vielfach ausgezeichnet. Ilma Rakusa ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie lebt in Zürich.