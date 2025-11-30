Literatur live - Frauenliteraturcafé: Susann Pásztor "Von hier aus weiter" Lesung und Gespräch

Nach dreißig Jahren Ehe ist Marlene plötzlich Witwe, doch statt zu trauern, ist sie vor allem wütend. Die Mitglieder ihrer angeheirateten Großfamilie wundern sich über ihr Verhalten, aber Marlene lässt niemanden an sich heran.

Bis sie eines Tages einen unerwarteten Mitbewohner bekommt: Jack ist nicht nur ein begnadeter Koch, sondern stellt auch die richtigen Fragen. Und er ist nicht der Einzige, der Marlene noch mal so richtig aus dem Konzept bringt.

Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt in Berlin und hat bereits zahlreiche Romane veröffentlicht. Nach dem Kunst- und Pädagogikstudium arbeitete sie bis in die 90er Jahre als Buchillustratorin und Layouterin. Seitdem ist sie als Journalistin, Übersetzerin und Autorin tätig. Für ihr Erstlingswerk "Ein fabelhafter Lügner" (2010) erhielt die Schriftstellerin 2012 den Berthold-Auerbach-Literaturpreis. 2013 erschien mit "Die einen sagen Liebe, die anderen sagen nichts" ihr zweiter Roman auf Deutsch. 2018 erschien ihr Bestseller "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster". Dieser wurde 2018 mit dem Evangelischen Buchpreis ausgezeichnet und für die ARD verfilmt. 2022 erschien ihr Roman "Die Geschichte von Kat und Easy".

Bei Kaffee und Kuchen liest die Autorin aus ihrem im Februar 2025 neu erschienen Roman "Von hier aus weiter".

Die Journalistin und Historikerin Maya Peters moderiert den Abend und kommt mit Autorin und Publikum ins Gespräch.