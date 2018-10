Literatur Live: Isabel Bogdan im Gespräch mit Tatjana Kruse

"Very British! Wie übersetzt man eigentlich britische Literatur?" Isabel Bogdan, 1968 in Köln geboren, studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokio und lebt heute in Hamburg. Sie übersetzt unter anderem Jane Gardam, Nick Hornby und Jonathan Safran Foer. 2006 erhielt sie den Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung. Nach einigen Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlichte sie 2017 ihren ersten, in den schottischen Highlands spielenden Roman Der Pfau, der es prompt auf die Bestsellerlisten schaffte. Im Gespräch mit Tatjana Kruse, Krimiautorin und Übersetzerin aus Schwäbisch Hall wird sie über die Herausforderungen des Übersetzens berichten.