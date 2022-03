Literatur live: Lesung mit Rafik Schami "Mein Sternzeichen ist der Regenbogen"

Rafik Schami kommt wieder nach Schwäbisch Hall! Seine Lesungen sind eher Erzählabende, an denen Schami das Publikum regelrecht in seinen Bann zieht, es zum Staunen und Lachen bringt.

Mein Sternzeichen ist der Regenbogen: Ob die Geschichten in Heidelberg, München oder Damaskus spielen, ob es um Geheimnisse, Reisen oder missglückte Geburtstage geht, überall wartet eine Überraschung: Da ist der Liebhaber, der zum Messer greift, als er die Geliebte in den Armen ihres Ehemannes sieht; eine Kreuzfahrt, bei der alle Männer ihr Geschlechtsteil verlieren; ein Klassentreffen mit Verstorbenen. In seinem unverwechselbaren Ton erzählt Rafik Schami von selbst Erlebtem und Gehörtem, von deutschen Lebenslügen und Emigranten, die vor Sehnsucht nach der Heimat den Verstand verlieren. Auch im tiefsten Ernst verlässt ihn nie der Humor, denn das Lachen ist, wie Schami schreibt, „der beste Schmuggler für Gedanken“.

Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus geboren und lebt seit 1971 in Deutschland. 1979 promovierte er im Fach Chemie. Sein Werk wurde in 33 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so u. a. mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis, dem Preis »Gegen Vergessen ‒ Für Demokratie« und dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis. Bei Hanser erschien zuletzt Die geheime Mission des Kardinals (Roman, 2019). rafik-schami.de

»Er erzählt wunderbare Märchen aus dem Orient, verarbeitet in seinen Texten das Leben als Migrant in Deutschland und setzt sich immer wieder wortstark für Demokratie und Menschenrechte ein: Rafik Schami, einer der bedeutensten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart.«