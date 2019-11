Michail Schischkin "Tote Seelen, lebende Nasen"

Michail Schischkin, geboren 1961 in Moskau, ist ein profunder Kenner der russischen Literatur- und Kulturgeschichte. Er lebt seit 1995 in der Schweiz und arbeitete als Lehrer, Journalist und Übersetzer. Schischkin wurde mit den drei wichtigsten russischen Literaturpreisen ausgezeichnet und erhielt für den Roman «Das Venushaar» den Internationalen Literaturpreis in Berlin. Seine Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt und seine Essays in internationalen Medien publiziert. „Die Eroberung von Ismail“ wurde mit russischen Booker-Preis für den besten Roman des Jahres ausgezeichnet.

Tote Seelen, lebende Nasen. Eine Einführung in die russische Kulturgeschichte ist ein multimediales Projekt, das 16 Essays, Bilder, Musik und Filmauszüge umfasst. Eine einzigartige Enzyklopädie der russischen Kultur, eine persönliche Einführung in die russische Literatur, Musik, Geschichte.

Auf Deutsch erschien kürzlich: "Der Buchstabe auf Schnee. Drei Essays. Robert Walser, James Joyce, Wladimir Scharow"