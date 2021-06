Literatur live Sommeredition: Judith Hermann "Daheim"

Wir präsentieren erstmals im Juli/August 2021 eine "Sommeredition" von Literatur live, teilweise an neuen Orten und Open Air.

Zuletzt war Judith Hermann 2014 mit ihrem Roman "Aller Liebe Anfang" in Schwäbisch Hall. Nun dürfen wir sie erneut begrüßen!

Ein neues Buch von Judith Hermann ist immer ein Ereignis. In ihrem Roman „Daheim“ (Fischer Verlag) erzählt sie von einem Aufbruch: Eine alte Welt geht verloren und eine neue entsteht.

Sie hat ihr früheres Leben hinter sich gelassen, ist ans Meer gezogen, in ein Haus für sich. Ihrem Exmann schreibt sie kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr geht, in diesem neuen Leben im Norden. Sie schließt vorsichtige Freundschaften, versucht eine Affaire, fragt sich, ob sie heimisch werden könnte oder ob sie weiterziehen soll. Judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der intensiven Landschaft an der Küste eine andere wird. Sie erzählt von der Erinnerung. Und von der Geschichte des Augenblicks, in dem das Leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht und eine neue entsteht.

Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Ihrem Debüt „Sommerhaus, später“ (1998) wurde eine außerordentliche Resonanz zuteil. 2003 folgte der Erzählungsband „Nichts als Gespenster“. Einzelne dieser Geschichten wurden 2007 für das Kino verfilmt. 2009 erschien „Alice“, fünf Erzählungen, die international gefeiert wurden. 2014 veröffentlichte Judith Hermann ihren ersten Roman, „Aller Liebe Anfang“. 2016 folgten die Erzählungen „Lettipark“, die mit dem dänischen Blixen-Preis für Kurzgeschichten ausgezeichnet wurden. Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit u.a. mit dem Kleist- und dem Friedrich-Hölderlin-Preis geehrt. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

Karten (12,- Euro / Azubis/Studierende/Osianderkarte 10,- Euro) gibt es ab Ende Mai in der Buchhandlung Osiander

Veranstalter: Kulturbüro Stadt Schwäbisch Hall, Buchhandlung Osiander, ZSL Comburg, Literaturclub Schwäbisch Hall. Eine Kooperation mit "Literatur im Schloss Bad Mergentheim".

Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim.

Die Veranstaltung findet Open Air statt - bitte an entsprechende wetterfeste Kleidung und Regenschutz denken!

Bei starkem Regen wird die Lesung im Kaisersaal stattfinden. Dort gibt es aufgrund der Abstandsregeln nur begrenzte Plätze - daher können nur die Gäste mit den ROTEN TICKETS und mit Impfnachweis oder tagesaktuellem Test eingelassen werden. Die Gäste mit den WEISSEN TICKETS ("Sonnentickets") erhalten selbstverständlich ihre Karte erstattet.

Um alle aktuellen Hygienevorschriften einzuhalten, bitten wir Sie, folgende Corona-Regeln einzuhalten:

NACHWEIS Ein Test- oder Impfnachweis ist aufgrund der niedrigen Inzidenz bis auf Weiteres nicht notwendig. AUSNAHME: VERLEGUNG IN DEN INNENRAUM BEI STARKEM REGEN!

KONTAKTDATEN Der Einlass kann nur gewährt werden, wenn Sie das Kontaktdatenformular ausfüllen.

MASKENPFLICHT Tragen Sie bis zu Ihrem Platz eine medizinische Maske.

MINDESTABSTAND Halten Sie bitte beim Warten, auf Laufflächen, im Toilettenbereich und im Zuschauerraum mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.

HYGIENE Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln.

KRANKHEITSSYMPTOME Kommen Sie nicht, wenn Sie sich krank fühlen oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten.

Diese Regeln basieren auf der Grundlage der Verordnung zur Eindämmung der Corona Pandemie des Landes Baden-Württemberg. Die aktuelle Version ist zu finden unter www.baden-wuerttemberg.de.