Sommeredition Literatur live: Anne Weber "Annette, ein Heldinnenepos"

In unserer Sommeredition Literatur live begrüßen wir ganz herzlich:

Anne Weber mit ihrem Buch "Annette, ein Heldinnenepos" (Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2020)

Anne Weber erzählt das unwahrscheinliche Leben der Anne Beaumanoir in einem brillanten biografischen Heldinnenepos. Die mit großer Sprachkraft geschilderten Szenen werfen viele Fragen auf: Was treibt jemanden in den Widerstand? Was opfert man dafür? Wie weit darf man gehen? 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, schon als Jugendliche Mitglied der kommunistischen Résistance, Retterin zweier jüdischer Jugendlicher, nach dem Krieg Neurophysiologin in Marseille, zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen ihres Engagements auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung… und noch heute an Schulen ein lebendiges Beispiel für die Wichtigkeit des Ungehorsams. Annette, ein Heldinnenepos erzählt von einer wahren Heldin, die uns etwas angeht.

Die Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber wurde 1964 in Offenbach geboren und lebt seit 1983 in Paris. Sie hat sowohl aus dem Deutschen ins Französische übersetzt (u.a. Sibylle Lewitscharoff, Wilhelm Genazino) als auch umgekehrt (Pierre Michon, Marguerite Duras). Ihre eigenen Büchern schreibt sie sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache.

Do 29. Juli 2021, 19.30 Uhr

Die Veranstaltung findet Open Air statt - bitte an entsprechende wetterfeste Kleidung und Regenschutz denken!

Bei starkem Regen wird die Lesung im Kaisersaal stattfinden. Dort gibt es aufgrund der Abstandsregeln nur begrenzte Plätze - daher können nur die Gäste mit den ROTEN TICKETS und mit Impfnachweis oder tagesaktuellem Test eingelassen werden. Die Gäste mit den WEISSEN TICKETS ("Sonnentickets") erhalten selbstverständlich ihre Karte erstattet.

Um alle aktuellen Hygienevorschriften einzuhalten, bitten wir Sie, folgende Corona-Regeln einzuhalten:

NACHWEIS Ein Test- oder Impfnachweis ist aufgrund der niedrigen Inzidenz bis auf Weiteres nicht notwendig. AUSNAHME: VERLEGUNG IN DEN INNENRAUM BEI STARKEM REGEN!

KONTAKTDATEN Der Einlass kann nur gewährt werden, wenn Sie das Kontaktdatenformular ausfüllen.

MASKENPFLICHT Tragen Sie bis zu Ihrem Platz eine medizinische Maske.

MINDESTABSTAND Halten Sie bitte beim Warten, auf Laufflächen, im Toilettenbereich und im Zuschauerraum mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.

HYGIENE Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln.

KRANKHEITSSYMPTOME Kommen Sie nicht, wenn Sie sich krank fühlen oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten.

Diese Regeln basieren auf der Grundlage der Verordnung zur Eindämmung der Corona Pandemie des Landes Baden-Württemberg. Die aktuelle Version ist zu finden unter www.baden-wuerttemberg.de.