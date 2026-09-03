Jan Wiechert "Böses Blut" Live-Podcast

Jan Wiechert ist Autor und Geschichtsvermittler. Er setzt sich seit über 10 Jahren mit historischen Kriminalfällen auseinander und hat schon mehrere Bücher zu diesem Thema vorgelegt. Bei Böses Blut ist er für die Recherche verantwortlich und als Host zu hören.

Der Podcast Böses Blut – True Crime trifft Geschichte widmet sich authentischen Kriminalfällen, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland ereignet haben. Dabei geht es nicht nur um die Taten an sich, sondern auch um die Biografien der Beteiligten und die Lebenswirklichkeit ihrer Zeit. Ganz nebenbei blickt der Podcast auch auf die historische Entwicklung der Kriminalistik, der Strafgesetze, der Justiz und des Strafvollzugs.