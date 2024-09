Literatur live: Ulrich Rüdenauer „Abseits" und Katrin Schumacher „Liste der gebliebenen Dinge"

Ein Abend mit zwei neu erschienenen Debüt-Romanen:

Auf dem Cover des Romans ›Abseits‹ ist ein Ausschnitt des berühmten Marienbilds von Stuppach (Bad Mergentheim) zu erkennen. Erzählt wird von einer Kindheit auf dem Land im Nachkriegsdeutschland. Vater? Mutter? Sind nicht da. Es muss sehen, wie es zurechtkommt, mit Menschen, die vorschreiben, was es tun soll, ohne Liebe. Wo die Mutter ist und wo der Vater, die Frage zieht sich als Geheimnis durch diese auf bittere Weise schöne Geschichte einer Kindheit im schweigenden Deutschland. Lang ist der Krieg noch nicht vorbei, die Vögel singen, die Obstbäume blühen, die Wiesen hinterm Hügel sind der sichere Ort für dieses Kind, das zu verstehen sucht, warum die Menschen – der Pfarrer, der Lehrer, Onkel, Tante, die Kinder drumherum – so oder anders zu ihm sind. Arbeiten muss das Kind, auch, wenn die Schule ruft. Allein der Großvater schaut von Zeit zu Zeit nach dem Rechten und nimmt es an der Hand. Fast archaisch wirken die Stationen aus einem Leben im Abseits, die in diesem mit großer Einfühlsamkeit geschriebenen Romandebüt vorüberziehen.Der Roman ist erschienen im Berenberg Verlag Ulrich Rüdenauer, geboren 1971 in Bad Mergentheim, studierte Germanistik und Politikwissenschaften. Er arbeitet als Journalist für Printmedien und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er lebt in Berlin und Bad Mergentheim, wo er die Reihe „Literatur im Schloss“ (neuer Titel ab 2024: "Literatur allerorten") kuratiert.

›Liste der gebliebenen Dinge‹ (Leykam Verlag) von Katrin Schumacher ist ein sinnliches und poetisches Romangemälde, das von unsicheren Zeiten und vom Licht der Liebe erzählt, ein Roman im Stillleben: Mirren und Kato lieben sich. Während Kato üppige Stillleben aus der Kunst für ihr Publikum nachkocht, malt Mirren. Katrin Schumacher verwebt literarische Fantastik, Schauerroman und Naturbeobachtung zu einer poetischen Liebesgeschichte, die von der existenziellen Verunsicherung unserer Zeit erzählt. Weder in der Kultur noch in der Natur finden die Figuren Halt. Was geht und was bleibt? Vielleicht nur eine Liste, die Liste der gebliebenen Dinge. Die Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin Katrin Schumacher lebt in Halle an der Saale. Sie ist Redakteurin beim MDR und wirkt in der Fernsehsendung „Buchzeit“ auf 3sat mit. Ihr Buch ›Füchse‹“ erschien 2020.

Moderation: Ute Christine Berger, Kulturbeauftragte Stadt Schwäbisch Hall