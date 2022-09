Literatur Plus - Ein Sommernachtstraum

Klaus Maria Brandauer gehört zu den großen Bühnen- und Filmschauspielern unserer Zeit. Langjähriges Mitglied im Ensemble des Wiener Burgtheaters – seit 2013 Ehrenmitglied – und regelmäßig am Berliner Ensemble zu erleben, erhielt er 2014 den Nestroy-Theaterpreis für sein Lebenswerk. Mit István Szabó realisierte er die Trilogie Mephisto, Oberst Redl und Hanussen, spielte in James Bond 007 – Sag niemals nie, sowie in Jenseits von Afrika von Sydney Pollack. Brandauer führt auch Regie und unterrichtet am Max Reinhardt-Seminar in Wien. Ein Genuss, dem Erzkomödianten zu lauschen und ihm zuzuschauen: wie er tänzelnd über die Bühne federt, so die Presse.

In den verflochtenen Handlungssträngen dieses Bühnenklassikers von Shakespeare kreuzen im Wald von Athen die Pfade mehrerer Liebespaare mit jenen von schauspielernden Handwerkern und schalkhaften Fabelwesen, angeführt von dem zerstrittenen Elfenpaar Oberon und Titania.

Das international renommierte GrauSchumacher Piano Duo vermag den Zauber der Musik Mendelssohns […] zu vergegenwärtigen, urteilt die Presse. Hören wird lustvoll, zeitlos, ganz im Moment, heißt es über Andreas Grau und Götz Schumacher in der Begründung der Jury für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2019.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.