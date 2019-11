Literatur Plus

Lesung mit Trickfilmeinspielungen.

Nach der Novelle von Robert Louis Stevenson

London, 1886: Der beliebte und aufstrebende Dr. Jekyll experimentiert mit verbotenen Substanzen und verwandelt sich in die bösartige Ausgabe seiner selbst: Mr. Hyde. Und plötzlich wird London von bestialischen Mordfällen heimgesucht…

In seinem zeitlosen Klassiker übt Stevenson Kritik an der gehemmten viktorianischen Gesellschaft, deren unterdrückte Leidenschaften und moralische Zwänge das tragische Fundament seiner Hauptfigur bilden. Trotz – oder wegen – dieser kritischen Anklänge wurde Dr. Jekyll bereits zu seinen Lebzeiten ein großer Erfolg: ein Klassiker der Horrorliteratur und der bis heute prominenteste Vertreter des Doppelgänger-Motivs, das in zahlreichen Genres Wiederhall gefunden hat. Mit der spannungsvollen Inszenierung dieses Thrillers zeigt die MediaBühne die vielleicht berühmteste aller Gothic-Novels in einer faszinierend hybriden Form aus Live-Sprecher-Performance und Multiscreen-Filmsequenzen: Eine atmosphärische Lesung mit Trickfilm-projektionen in der Schattenspiel-Ästhetik einer viktorianisch anmutenden, quasi-farblosen Vintage-Optik. Professionelle Sprecher wie Sascha Rotermund, Erik Schäffler, Michael Bideller, Annelie Krügel, Robert Missler u.a. sind in wechselnder Besetzung für die MediaBühne auf Tour.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet