Literatur Swiss Made | 1

Phoenix KULTURladen Schlichtener Str. 10, 73614 Schorndorf

Die Schweiz ist zwar flächenmäßig ein kleines Land, hat aber einen beachtlichen literarischen Output. 

Zentral in Europa gelegen, ist es Heimat von vier Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Doch es wird nicht nur durch die vier Kulturkreise zu einem perfekten Schmelztiegel, sondern auch durch den Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund und dies führt zu einer lebendigen, internationalen Vielstimmigkeit.

Soran Assef stellt in einer kleinen Serie, bestehend aus vier Folgen, einige der bekannten und unbekannten Autor:innen und ihre Werke vor.

Soran Assef

