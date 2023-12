Maskenabstauben mit Hexaparty

Endlich ist es wieder an der Zeit unsere Masken abzustauben! Es wäre schön, wenn wir Sie begrüßen dürften, wenn die Schlosshexen ihre Masken hervorholen und das Schloss in Besitz nehmen. Im Anschluss werden die neuen Maskenträger vereidigt und die Neumitglieder getauft. In stimmungsvoller Atmosphäre erwartet Sie ein unterhaltsamer Abend mit unserem DJ regional bekannten Faschings- und Guggengruppen. Erleben Sie die einmalige Atmosphäre im Ökonomiegebäude sowie eine prall gefüllte Hexenbar in der Tenne. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt Der Eintritt ist frei.