ABBA - performed by ABBAMUSIC

Es gibt Songs, die Musikgeschichte schrieben. Melodien, die ganze Generationen bewegten und für immer unvergessen bleiben. Texte, die bis heute unter die Haut gehen, die uns mitsingen, tanzen, lachen und weinen lassen. Doch wenn die Stimmen von einst verstummen, geht etwas verloren, das unbedingt zurück auf die Bühnen dieser Welt gehört! Eine dieser Bands ist zweifelsohne ABBA! Noch einmal diese einzigartige Konzertstimmung live erleben, Gänsehaut-Momente fühlen und dabei Arm in Arm ganz laut mitsingen – genau das können Sie erleben, auf Deutschlands Bühnen! ABBA – The Tribute Concert ist ein echtes Original, das es in seiner Art kein zweites Mal zu sehen gibt. Hier stimmt einfach alles: die Kostüme, die Stimmen, die Performances, die Lichtshow – Sie werden glauben, Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid stünden tatsächlich auf der Bühne. Anders als ein Musical gleicht diese Show einem echten Konzert, bei dem Sie sich in die Zeit zurückversetzt fühlen.