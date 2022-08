Die Welt des Waldes bereichert viele Märchen.

Hänsel und Gretel verirren sich, Schneewittchen flieht in den dunklen Wald, Rotkäppchen trifft den bösen Wolf. Der Wald ist ein wichtiger Märchenschauplatz. Was in ihm geschieht, ist dunkel und von Geheimnissen umgeben. Was die Menschen in den Wald treibt, hat mit den Sorgen und Nöten des Alltags zu tun. Die Märchenerzählerin Ute Hommel wird einige Märchen zu diesem Thema erzählen und dann mit den Zuhörer*innen ins Gespräch kommen.