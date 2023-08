Literatur- und Kulturfrühstück

Blumen besitzen seit der Antike eine vielschichtige Symbolkraft. Flora ist in der römischen Mythologie die Göttin der Blüte, in der Kultur der Azteken gibt es mit Xochipilli ebenfalls einen eigenen Gott für die Blumen, den Tanz und die Liebe.

Häufig werden Blüten vor allem mit der weiblichen Schönheit in Verbindung gebracht; in der Dichtung existiert eine Fülle an Blumengedichten.

In der Bildenden Kunst geben Blumen oft versteckte Hinweise auf den Inhalt eines Bildes. In der radialen Anordnung ihrer Blütenblätter können sie auch als Zeichen für die Sonne und für Energie gedeutet werden.

In Japan entwickelte sich mit der Kunst des Blumensteckens - Ikebana - eine eigene symbolische Ausdruckskunst.

Mit Karin Schmöger, M.A., Kunst- und Literaturhistorikerin.