Literatur zur blauen Stunde mit Ernst Konarek

Der österreichische Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Ernst Konarek erzählt von Oktober bis Februar am „Runden Tisch“ der Stadtbibliothek eine bunte Mischung aus Gedichten, Erzählungen, Witzen und Anekdoten.

Bei diesem Termin im Fokus: "Heiteres und Satirisches: Loriot". Dieser und die anderen Texte werden mal in ernsteren, mal in lustigeren Tönen, aber immer unterhaltsam von Ernst Konarek vorgetragen, der unter anderem lange Jahre am Stuttgarter Staatstheater und auch im „Tatort“ zu sehen war.