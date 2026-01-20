Literatur zur Blauen Stunde mit Ernst Konarek

Lesung mit dem österreichischen Schauspieler und Kabarettisten Ernst Konarek. Beginn der Lesung: 19:00 Uhr.
Kulturnetzwerk Blaues Haus e.V. Böblingen Lange Straße 20, 71032 Böblingen
Auf den Flügeln meines schweren Herzens
