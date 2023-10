Literaturfestival Wort Welten: Wer sind wir hier?

Die junge deutsche Literatur und ihre vielfältigen Wurzeln

Sie sind angekommen an der Spitze der deutschen Literatur: Autor*innen, deren Familien Wurzeln in vielen Ländern haben. Diesen Schatz an Erfahrungen thematisieren sie mit großem Gewinn für uns alle. Allein in der letzten Short-List des Preises des Deutschen Buchhandels waren zwei dieser Werke: „Jahre mit Martha" von Martin Kordić und „Dschinns“ von Fatma Aydemir. „Das achte Kind“ von Alem Grabovac oder „Die Sommer“ von Ronya Othman erzählen von Kindheit zwischen ihren Welten und öffnen uns den Blick auf Erfahrungen, die eingewanderte Familien in Deutschland machen (müssen). Die VorleseScheune stellt ihre Romane vor. Anmeldung: vorlesescheune@posteo.de