Literaturfestival Wort Welten: Zusammen ist man weniger allein

Geschichten von der Kraft der Gemeinschaft.

Das wohl berühmteste frühe Beispiel ist das „Decameron“ von Giovanni Bocaccio aus dem 14. Jahrhundert, in dem junge Damen und Herren vor der Pest in Florenz aufs Land fliehen und sich Geschichten erzählen, um nicht zu verzweifeln. In der „Pest“ von Albert Camus tun sich ein Arzt und ein Journalist zusammen, um gegen die physische und moralische Zerstörung zu kämpfen. Manchmal entsteht aus der Notgemeinschaft eine gemeinsame Zukunft. Die BBC-Journalistin Irene Wyndham erzählt, wie sie in ihrem französischen Corona-Exil ganz neue Einsichten über die Helden der Gemeinschaft gewann.

