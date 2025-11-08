Literaturfrühstück: Jane Austen: "Wenn ich mich verliebe, wird es für immer sein."

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Für die damalige Zeit erhielt die Pfarrerstochter Jane Austen (1775-1817) eine ungewöhnlich gute Bildung als Mädchen.

Mit zwölf Jahren begann sie zu schreiben, veröffentlichte jedoch zeitlebens anonym unter der Verfasserangabe „by a lady“. Dank ihrer scharfsinnigen Beobachtungsgabe und ihres feinsinnigen Humors ist sie bis heute eine der meistgelesenen Autorinnen der englischen Literatur.

Bei einem Brezelfrühstück widmen wir uns Leben und Werk der mit 41 Jahren viel zu früh verstorbenen Schriftstellerin.

Raum S.3.04

