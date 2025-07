Literaturfrühstück Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke: Ein Universum für sich.

Rilke (1875 Prag – 1926 Valmont bei Montreux) war ein hochsensibler Mensch, der sich gerne in seine eigene Welt zurückzog, was auch mit seiner strengen Erziehung, u.a. in einer Militärakademie, zusammenhängt.

Besonders sein umfangreiches lyrisches Werk zeugt von einer ungeheuren Produktivität. Berühmte Dinggedichte wie „Das Karussell“ („Und dann und wann ein weißer Elefant“) oder „Der Panther“ gelten als Sinnbilder des Lebens und überzeugen durch ein perfektes Zusammenspiel von Inhalt und Form.

Rilke lebte als freier Schriftsteller und bereiste u.a. Italien, Frankreich und Schweden, mit Lou Andreas-Salomé auch Russland, wo er Tolstoi begegnete. In der Künstlerkolonie von Worpswede lernte er seine spätere Frau, die Bildhauerin Clara Westhoff, sowie die Künstlerin Paula Modersohn-Becker kennen.

Sein Werk ist geprägt durch einen neuromantischen Stil und pendelt zwischen Sehnsucht und Melancholie. Durch seine virtuose Sprache und Vielfältigkeit spricht uns der Dichter bis heute an. Denn er interessierte sich auch für die Kunst (er war Sekretär Rodins) und war zudem als Übersetzer tätig. In den Jahren 2025/26 feiert Rilke ein Doppeljubiläum: den 150. Geburtstag am 4. Dezember 2025 und den 100. Todestag am 29. Dezember 2026, was im Deutschen Literaturarchiv in Marbach in einer besonderen Ausstellung gewürdigt werden wird.

