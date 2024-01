Literaturhaus on Tour: Victoria Wolff

Das Literaturhaus Heilbronn geht auf Tour und knüpft „Starke Verbindungen“ mit der VHS Unterland. Eine Kooperation und Lesereihe, die spannende und aktuelle Texte von Autor:innen vorstellt.

In seiner „literarische Spurensuche“ stellt Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel in diesem Kurs, nach einer allgemeinen Einführung mit ausgewählten Textbeispielen, in dieser Sitzung insbesondere die Schriftstellerin Victoria Wolff Kleist vor.