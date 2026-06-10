Literaturkino: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Die vielgelobte Verfilmung des Bestsellers von Joachim Meyerhoff im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Mit zwanzig wird Joachim unerwartet an der renommierten Schauspielschule in München angenommen und zieht zu seinen Großeltern, Inge und Hermann. Zwischen den skurrilen Herausforderungen der Schauspielschule und den exzentrischen, meist alkoholgetränkten Ritualen seiner Großeltern versucht Joachim seinen Platz in der Welt zu finden – ohne zu wissen, welche Rolle er darin eigentlich spielt.

Schon die gleichnamige autobiografische Vorlage von Joachim Meyerhoff war ein wortwitziger, komischer, zutiefst berührender und höchst unterhaltsamer Roman über das Werden eines Künstlers. Simon Verhoevens Verfilmung von Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke steht ihm auch dank eines exzellenten Casts in nichts nach – Senta Berger und Michael Wittenborn, Laura Tonke, Devid Striesow, Anne Ratte-Polle und Johann von Bülow (der am 8. Oktober bei den Literaturtagen zu Gast ist!), Friedrich von Thun und Tom Schilling. Und der fantastische Bruno Alexander als der junge Joachim Meyerhoff.

Eine Veranstaltung der Buchhandlung Moritz und Lux in Kooperation mit dem Movies Kino Bad Mergentheim.