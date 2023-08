Literaturkreis mit Gabriele Pennekamp

Neuer Zyklus mit vier Romanen. Ausgehend vom traditionellen Frauenbild mit der vorgeschriebenen Rollenverteilung, das aber auch schon von Sehnsüchten nach einem selbstbestimmten und erfüllten Leben auf Augenhöhe geprägt war, erzählen diese Romane von sehr unterschiedlichen Lebensentwürfen: Was die unstillbare Sehnsucht nach Liebe bewirken kann oder wie sich eine unkonventionelle Liebe in einem fremden Land mit einer vollkommen anderen, traditionell geprägten Kultur anfühlt. Oder es handelt sich um eine Frau, die noch stark in der traditionellen Rolle verhaftet ist, es aber dennoch schafft, den Weg für ihre Tochter in ein selbstbestimmtes Leben freizumachen. Die vier Romane bieten viel Stoff, über weibliche Lebensentwürfe nachzudenken und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen.

Besprochen werden folgende Titel:

11. September 2023 Bodo Kirchhoff: „Die Liebe in groben Zügen“.

9. Oktober 2023 Alba de Cespeses: „Das verbotene Notizbuch“.

6. November 2023: Leila Slimani: „Das Land der Anderen“.

4. Dezember 2023 Annie Ernaux: „Eine Frau“.

Eintrittskarten zu 5 Euro gibt es wie immer an der Abendkasse .