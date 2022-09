Dieser Abend ist für alle Interessierten geeignet, die sich in Zukunft in regelmäßigen Abständen in der Bibliothek über Romane austauschen möchten.

Die Literaturpädagogin Christa Kröplin und die Leitern der Bibliothek Petra Rösner sind am Dienstag, 18. Oktober 2022, ab 19.30 Uhr vor Ort um über den Literaturaustausch zu informieren und um die Fragen der Interessierten zum Lesekreis zu beantworten.

Vielleicht kann im Anschluss schon ein erstes Treffen festgelegt werden.