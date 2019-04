Literaturnobelpreisträger von 1999: Günter Grass (1927-2015) - Deutschland

Als Schriftsteller, bildender Künstler und politischer Intellektueller avancierte der damals 31 jährige Günther Grass 1959 mit seinem Debütroman "Die Blechtrommel" zu einem international geschätzten Autor der deutschen Nachkriegsliteratur.

Ein zentrales Thema, was ihn veranlasste zu schreiben, war der Verlust seiner Heimatstadt Danzig. Die Auseinandersetzungen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit waren ebenfalls Gegenstand seines umfangreichen Werkes. "In munterschwarzen Fabeln (hat er ) das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet"- so die Begründung der Jury bei der Verleihung des Literaturnobelpreises. Seine Popularität als Schriftsteller und Künstler nutzte er für sein politisches Engagement.

