Nachdem es schon einmal für einige Zeit einen Literaturstammtisch gab, soll jetzt ein neuer Versuch gestartet werden, diesen wieder zu beleben. Wer hätte Lust, sich einmal im Monat im Demoz zu treffen, um über Literatur zu tratschen, sich auszutauschen, Bücher vorzustellen etc? Denkbar wäre auch, sich auf ein Buch zu einigen und darüber beim folgenden Treff zu sprechen. Dies alles könnte man auf dem ersten Treff am Mittwoch, den 15. Januar um 20.00 Uhr klären. Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt! Wer kommt mit? Ich bin auf jeden Fall am 15. da und bringe ein Buch mit, oder zwei!