Literaturtreff mit Bettina Schönleber

Die Großeltern, die ihn als unehelichen Sohn ihrer lebensfremden Tochter Marett großgezogen haben, und Marett, die völlig abgedriftet überall den Weltuntergang verkündet, brauchen Hilfe. Opa hält die Stellung im heruntergekommenen Dorfkrug, Oma Ella wird dement und nichts ist mehr, wie es einst war. In Kiel lässt Ingwer seine WG und seine Beziehungskrise mit der Architektin Ragnhild zurück. Er nimmt die Herausforderung an und kämpft dafür, der bäuerlichen Welt, der er als junger Mensch entfloh, eine Chance zu geben. In ihrem ersten Überraschungserfolg "Altes Land" karikierte die Autorin, wie die Eppendorfer Jung-Schickeria das bäuerliche Umland der Metropole gentrifiziert. Ihr lange erwarteter neuer Roman schildert, wiederum zwischen Ernst und Satire, den Niedergang des bäuerlichen Lebens und den Weg zu einem Neuanfang.

(ekz-Rezension)