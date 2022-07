Cory wells übertrifft alle Erwartungen beinahe auf Schritt und Tritt.

Das Cover seines Debütalbums "The Way We Are" welches den Singer / Songwriter auf einem verrosteten Oldtimer zeigt, erinnert an staubigen nostalgischen Folk. Diese klangliche Vorliebe wird durch Songs wie "Distant" oder auch "Keiko" verstärkt.

Wells bietet aber weitaus mehr, als was man auf den ersten Blick sieht. Wells wuchs mit Metal auf, machte jedoch, nachdem er Dashboard Confessionals wegweisendes MTV Unplugged 2.0-Live-Album entdeckte, eine harte Linkskurve und kreierte einen reiferen ernsthaften Stil. Trotzdem bringt er die Verzweiflung und Kraft seines musikalischen Hintergrundes in jede Note von "The Way We Are".