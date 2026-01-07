"Little America"

Mehrere tausend GIs lebten ab den 1950er Jahren in Ludwigsburg.

Zum 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Saint-Charles zeigt das Museum Aufnahmen aus dem amerikanischen Alltag in Pattonville des renommierten Fotografen Jürgen Schadeberg (1931–2020). Für das ZEIT Magazin fotografierte Schadeberg 1981 über mehrere Tage in Ludwigsburg, Pattonville und Kornwestheim. Dabei entstanden einzigartige, für den Stil Schadebergs typische Aufnahmen, die das Leben der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten in und außerhalb ihrer Stützpunkte dokumentieren. Erkundet die Open-Air-Ausstellung im Hof und entspannt bei einem kühlen Getränk auf der Terrasse des Cafés Madame Lu.