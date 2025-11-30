LITTLE DANCER – Tanzend zur eigenen Persönlichkeit

Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder wird dazu genutzt, schwungvoll aktive Bewegung in gezielte Bewegungsabläufe umzusetzen und strukturiert zu vertiefen.

Durch unterschiedlichste Schwerpunkte im Bereich Koordination (Körper/Raum), Musikalität (Takt/Rhythmus), Tanz (Basics/Schrittkombinationen/Choreos) sowie die Verwendung von verschiedenen Materialien (bspw. Tücher/Bänder/Bälle) werden hier Konzentration und Fokus, aber auch musische Fähigkeiten, gefördert. Die größeren Kinder, die bereits alleine teilnehmen, erleben gegenüber den Jüngeren schnell eine Art Vorbildfunktion. In der gemischten Altersstruktur lernen sie den rücksichtsvollen Umgang miteinander. Innerhalb eines Unterrichtsblocks (jeweils zwischen den einzelnen Schulferien) erarbeitet sich die Gruppe einen Tanz zu einem bestimmten Motto – mit dazu passender Musik und Tanzschritten.

Für den "großen Tag" der Aufführung dürfen natürlich Requisiten und Kostüme nicht fehlen. Die Vorbereitung darauf – ein riesiger Spaß für alle Beteiligten. Das Schluss-Highlight: die gemeinsame Abschlussveranstaltung in unserem Kursraum, auf der der Tanz auf einer echten Bühne präsentiert werden darf. Belohnt werden die Kinder nicht nur mit strahlenden Gesichtern und applaudierenden Zuschauern, sondern auch mit einer kleinen Überraschung.

Was ist sonst noch mitzubringen? Bequeme Kleidung und geeignetes Schuhwerk wie z.B. Turnschläppchen oder alternativ rutschfeste Socken – auch für die Begleitperson und etwas zu trinken / ggf. kleiner Snack. Trainerin: Meli Gutöhrlein