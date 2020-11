In LITTLE GIFTSHOP zeigen die Sängerin und Songwriterin Felice und der Artist und Musiker Cortes Young das ganze Potpourri ihres Könnens. Erzählt wird die magische Geschichte eines alten Antiquariats, in dem es tausend Dinge zu entdecken gibt. Vorhang auf, das Licht geht an, Felice & Cortes Young erwecken den Laden mit all seinen Geheimnissen zum Leben – und nehmen die Zuschauer mit auf die Reise in eine phantastische Traumwelt.

Dabei verbindet das außergewöhnliche Berliner Duo auf eine einzigartige Art und Weise Gesang, Jonglage, szenische Elemente und die speziell für den LITTLE GIFTSHOP geschriebene Musik, deren Bandbreite moderne Popklänge, gefühlvolle Soul-Balladen und kraftvolle Rock-Elemente vereint. Sie tanzen, spielen verschiedene Instrumente, überzeugen mit schauspielerischem Talent und der Handpuppe Tom, die sich unter dem Mikrophone-Ständer von Felice versteckt und ihn sich, wie von Zauberhand, bewegen lässt. Kurz darauf beweist Tom auch sein Können am Schlagzeug…

Die Geschichten des Trödels werden erzählt mit Musik, illustriert von Artistik und zuende geführt auf der Leinwand – in Stop-Motion-Filmen – die ein junger Berliner Filmemacher zusammen mit Felice & Cortes für LITTLE GIFTSHOP produziert hat (Nils Ramme).

Cortes Young (bekannt aus den Shows Balagan {China, Südkorea, Belgien, Finnland} The Tiger

Lillies Circus, dem Wintergarten Varieté Berlin, Meinl Drum Festival) bespielt sein „KofferBassdrum-Schlagzeug“ jonglierend, einzigartig und tauscht gelegentlich die Drumsticks gegen fünf Keulen. Er entführt das Publikum zurück in die Kindheit, wenn er mit mehreren Papierfiegern jongliert. Der kraftvolle und gleichzeitig so sanfte, poetische Gesang von Felice verzaubert Worte in Geschichten und verbindet die unterschiedlichen Elemente zu einer Show im Genre Neuer Circus.

Ein Abend, bei dem es schwer fällt, den Blick abzuwenden – schließlich möchte man kein Lächeln, keinen Trick, keine noch so kleine Geste verpassen.

Felice | Gesang, Gitarre, Klavier, Akkordeon, Bass, Tanz, Mikrophone-Jonglage & Songwriting, MD & Regie

Cortes Young | Schlagzeug, Gesang, Gitarre, Jonglage (Keulen, Drumssticks, Papierfieger) Regie & Songwriting