LITTLE MIX haben sich als eine der der schillerndsten Girlgroups im Musikbusiness etabliert. Die Mädels, die mit neun Platin-Singles einen Rekord der Spice Girls eingestellt haben, kommen am 21. und 22. September nach Stuttgart in die Porsche-Arena.

Eine aufregende Zeit für LITTLE MIX! Zwei Award-Verleihungen in drei Kategorien konnten sie jüngst für sich entscheiden. Der BRIT Award für „British Video“ und der Global Award in den Kategorien „Best Group“ und „Best Song“ gesellen sich nun zur Trophäensammlung. Im Rahmen ihrer Europatournee werden Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall und Perrie Edwards Songs ihres aktuellen Albums"LM5", darunter die Single „Woman Like Me“, sowie ihre Hits „Touch“, „Shout Out to My Ex“, „Black Magic“ und „Wings“ präsentieren.

Seit 2011 wurden LITTLE MIX nicht nur zu Englands erfolgreichstem Popact sondern zu einem weltweiten Phänomen: Sie haben über 45 Millionen Alben verkauft, insgesamt vier UK No. 1 Hits gelandet, vier ihrer Alben sowie neun ihrer Singles erlangten PlatinStatus. Ihr letztes Album Glory Days wurde zum erfolgreichsten Album einer weiblichen Band in diesem Jahrhundert und LITTLE MIX zu der Girlband mit der längsten Verweildauer aller Zeiten in den Top 40.

Mittlerweile veröffentlichten LITTLE MIX ihr fünftes Album, LM5, geschrieben und produziert von Musikgrößen wie Ed Sheeran, Jess Glynne, Camille Purcell, MNEK, Timbaland, Loose Change, TMS und RAYE. Das Album ist ihr stärkstes Werk: “Genau das Album”, wie die Sängerinnen sagen, “das wir schon immer machen wollten”. Die erste Singleauskopplung „Woman Like Me“ feat. Nicki Minaj, stürmte die Charts und wurde mühelos der 13. Top Ten Hit der Band.